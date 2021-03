"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Миланом" в матче с отмененным голом и невероятным промахом капитана

"Манчестер Юнайтед" и "Милан" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Англии и завершилась со счетом 1:1. Первый гол на 50-й минуте забил 18-летний ивуарийский нападающий "красных дьяволов" Амад Диалло Траоре, который вышел на замену.

Счет 1:0 продержался на табло практически до самой концовки матча. И на второй добавленной минуте датский защитник "Милана" Симон Кьер вырвал для своей команды ничью.

При этом гол побывал в воротах хозяев дважды еще в первом тайме. Сначала на пятой минуте Рафаэл Леау ударил из положения "вне игры". А на 11-й Франк Кесси забил после заброса в штрафную. Но арбитр воспользовался системой VAR и взятие ворот отменил из-за игры рукой.

А вот настоящим антигероем матча стал капитан манкунианцев Гарри Магуайр, который находился менее чем в метре от пустых ворот, но умудрился попасть в штангу.

