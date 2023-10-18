"Маккаби" попросил УЕФА перенести матч в Лиге Европы

Израильский клуб "Маккаби" из Хайфы обратился в УЕФА с просьбой перенести игру с "Вильярреалом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Она запланирована на 26 октября в Испании, сообщают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, "Маккаби" требует переноса из-за обострения израильско-палестинского конфликта.

"Когда вся страна скорбит и мобилизуется на защиту государства Израиль от врагов, любому знающему человеку ясно, что спорт отходит на второй план. Мы ожидаем внимания со стороны европейского футбольного сообщества, и это меньшее, что УЕФА может сделать для нас в эти трудные времена. Наши клубы представляют целое сообщество, которое сильно страдает", - говорится в сообщении клуба из Хайфы.

В группе F ЛЕ сложилась такая ситуация после двух туров: "Панатинаикос" (4 очка), "Вильярреал" (3), "Ренн" (3), "Маккаби" (1).

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