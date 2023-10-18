"Маккаби" попросил УЕФА перенести матч в Лиге Европы

Израильский клуб "Маккаби" из Хайфы обратился в УЕФА с просьбой перенести игру с "Вильярреалом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Она запланирована на 26 октября в Испании, сообщают Vesti.kz.
По информации Mundo Deportivo, "Маккаби" требует переноса из-за обострения израильско-палестинского конфликта.
"Когда вся страна скорбит и мобилизуется на защиту государства Израиль от врагов, любому знающему человеку ясно, что спорт отходит на второй план.
Мы ожидаем внимания со стороны европейского футбольного сообщества, и это меньшее, что УЕФА может сделать для нас в эти трудные времена. Наши клубы представляют целое сообщество, которое сильно страдает", - говорится в сообщении клуба из Хайфы.
В группе F ЛЕ сложилась такая ситуация после двух туров: "Панатинаикос" (4 очка), "Вильярреал" (3), "Ренн" (3), "Маккаби" (1).
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27 октября
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|Байер
|Карабах
|01:00
|Вильярреал
|Маккаби Х
|01:00
|Панатинаикос
|Ренн Стад
|01:00
|Брайтон энд Хов Альбион
|Аякс
|01:00
|Шериф
|Серветт
|01:00
|Рома
|Славия П
|01:00
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9 ноября
|Славия П
|Рома
|23:45
|Тулуза
|Ливерпуль
|23:45
|ЛАСК Линц
|Юнион Сент-Жилуаз
|23:45
|Карабах
|Байер
|23:45
|Маккаби Х
|Вильярреал
|23:45
|Аякс
|Брайтон энд Хов Альбион
|23:45
|Ренн Стад
|Панатинаикос
|23:45
|Серветт
|Шериф
|23:45
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10 ноября
|Фрайбург
|ТСЦ Бачка Топола
|02:00
|Хэкен
|Мольде
|02:00
|Вест Хэм Юнайтед
|Олимпиакос
|02:00
|АЕК Аф
|Марсель Олимпик
|02:00
|Глазго Рейнджерс
|Спарта П
|02:00
|Бетис
|Арис Лм
|02:00
|Аталанта
|Штурм
|02:00
|Спортинг Л
|Ракув
|02:00