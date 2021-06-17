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"Лучшие шансы у "Астаны". Казахстанский эксперт оценил итоги жеребьевки Лиги конференций

В турнире сыграют три клуба от КПЛ.

"Лучшие шансы у "Астаны". Казахстанский эксперт оценил итоги жеребьевки Лиги конференций
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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У казахстанских клубов, узнавших соперников по второму отборочному раунду Лиги конференций, разные шансы на успех. Такого мнения придерживается специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал факторы, которые будут иметь значение в каждом из противостояний.

"На первом этапе нам достались серьезные соперники. Клубный футбол в Хорватии, Греции и Румынии на хорошем счету. Нашим командам придется нелегко.

"Стяуа", с которой предстоит играть "Шахтеру", - брендовый клуб, выиграл много титулов. Здесь, наверное, шансов у карагандинцев немного. 

Что касается "Астаны", которой достался греческий "Арис", то у нее большие шансы пройти эту команду. В греческом футболе есть всего несколько лидеров, а остальные, я думаю, что не такие уж сильные.

"Тобол" имеет равные возможности с хорватами. Играть можно. Хотя у них хорошая команда. Хорватские клубы умеют воспитывать игроков мирового уровня, поэтому легкой прогулки ожидать не стоит. Но шансы определенно будут", - заявил Есмагамбетов.

Напомним, матчи второго отборочного этапа Лиги конференций пройдут 22 и 29 июля. "Астана" первую встречу проведет дома, а "Шахтер" и "Тобол" стартуют на выезде.

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Метки:
Лига конференций Астана ФК Тобол ФК Шахтер ФК Греция Румыния Хорватия

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