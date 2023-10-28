Клопп подколол главного тренера сборной Франции Дешама

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил отсутствие французского защитника Ибраимы Конате в последнем матче команды. 24-летний игрок не принял участия в домашнем матче групповой стадии Лиги Европы с "Тулузой" (5:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В середине октября Конате провел два матча в составе сборной Франции - отыграл целиком против Нидерландов (2:1) в отборе на Евро-2024, а затем провел 87 минут на поле в товарищеской встрече с Шотландией (4:1).
После возвращения в клуб, Конате провел дерби с "Эвертоном" (2:0), отыграв 67 минут. А вот матч с "Тулузой" Ибраима пропустил, не попав даже в заявку. Однако Клопп все объяснил и, при этом, не забыл обратиться к своему коллеге из сборной Франции Дидье Дешаму:
"Мне очень нравится Конате. Но у него было несколько травм. Месье Дешам дал ему играть 90 и 87 минут в двух последних матчах, так что мы дали ему немного отдохнуть. Он мог бы сыграть с "Тулузой", но ему предстоит игра в воскресенье (в АПЛ). Месье Дешам, именно так мы даем отдыхать игрокам, не три минуты", - приводит слова Клоппа Sports.ru.
Напомним, что после трех туров групповой стадии Лиги Европы "Ливерпуль" уверенно лидирует в квартете Е с девятью набранными очками. Конате провел за мерсисайдцев девять матчей во всех турнирах этого сезона и заработал два предупреждения.
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