Капитан "Астаны" сделал заявление после победы над "Лудогорцем"

"Астане" нужно сыграть с "Лудогорцем" на выезде осторожно. Такое мнение после первого матча высказал капитан казахстанского клуба Абзал Бейсебеков.

"Для нас игра прошла хорошо. На первой минуте у Вороговского был хороший момент, чтобы забить гол. Потом мы пропустили гол со стандарта, и это был единственный опасный момент "Лудогорца".

На выезде нам нужно сыграть осторожнее. Игра была сложной, но проигрывая по ходу матча, хотели собрать силы в кулак и добыть победу для болельщиков.

Думаю, что сыграем в такой же футбол на поле соперника. Потому что нам несвойственно закрываться в обороне, нужно постараться сыграть в атакующий футбол и забить пару голов", - сказал Бейсебеков в эфире телеканала Qazsport.

Напомним, "Астана" одержала победу в первом матче третьего отборочного этапа Лиги Европы со счетом 2:1. Ответный матч команд пройдет 18 августа в Разграде.

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