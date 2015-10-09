Голом на 95-й минуте обернулся матч "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы

Французский "Лион" и английский "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче 1/4 финала Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Матч во Франции завершился со счетом 2:2.

Хозяева первыми открыли счет на 25-й минуте благодаря голу Тьяго Альмады. На пятой добавленной к первому тайму минуте Лени Йоро сравнял счет.

На 88-й минуте "Манчестер Юнайтед" вышел вперед: Джошуа Зиркзее замкнул диагональ в исполнении Бруну Фернандеша.

Впрочем, на 95-й минуте Райан Шерки удачно сыграл на добивании, установив окончательный результат.

Ответный матч матч пройдет с 17 на 18 апреля.

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы: