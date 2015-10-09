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Лига Европы
Вчера 07:56
 

Голом на 95-й минуте обернулся матч "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы

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Голом на 95-й минуте обернулся матч "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы ©x.com/ManUtd

Французский "Лион" и английский "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче 1/4 финала Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

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Французский "Лион" и английский "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче 1/4 финала Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Матч во Франции завершился со счетом 2:2.

Хозяева первыми открыли счет на 25-й минуте благодаря голу Тьяго Альмады. На пятой добавленной к первому тайму минуте Лени Йоро сравнял счет.

На 88-й минуте "Манчестер Юнайтед" вышел вперед: Джошуа Зиркзее замкнул диагональ в исполнении Бруну Фернандеша.

Впрочем, на 95-й минуте Райан Шерки удачно сыграл на добивании, установив окончательный результат.

Ответный матч матч пройдет с 17 на 18 апреля. 

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы:

  • "Лион" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:2;
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) - Лацио (Италия) - 2:0;
  • "Рейнджерс" (Шотландия) - "Атлетик" Б (Испания) - 0:0;
  • "Тоттенхэм" (Англия) - "Айнтрахт" (Германия) - 1:1.
Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 апреля 18:00   •   не начат
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Ливерпуль
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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