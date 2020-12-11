Форвард АЗ отметился диким промахом с убойной позиции. Его клуб проиграл и вылетел из Лиги Европы

Исландский нападающий нидерландского клуба АЗ Альберт Гудмундссон
в матче против хорватской "Риеки"
на финише группового этапа Лиги Европы
не попал в створ ворот из наивыгоднейшей позиции, сообщает Eurosport
.
Перед игрой "Риека" уже лишилась шансов подняться выше последнего места, в то время как АЗ выходил в плей-офф в случае успеха (благодаря непобеде "Реал Сосьедад" в параллельной игре). Но в начале второго тайма дерзкие хорваты повели в счете.
Уже спустя две минуты гости должны были сравнивать. Форвард нидерландского клуба Альберт Гудмундссон получил мяч почти на линии вратарской при полном отсутствии вокруг себя защитников, но… не попал в створ.
АЗ вскоре сравнял-таки счет, но на 81-й минуте остался в меньшинстве, а в добавленное время хорваты вырвали три очка.
Итоговое положение в квартете F: "Наполи" (11 очков), "Реал Сосьедад" (9), АЗ (8) и "Риека" (4).
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