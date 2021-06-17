В европейском клубе прознали о лидерах "Астаны" после жеребьевки Лиги конференций

"Астана" встретится с греческим "Арисом" на стадии второго квалификационного раунда Лиги конференций. Клуб из города Салоники на своем официальном сайте рассказал о лидерах казахстанского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Первая игра состоится на "Астана Арене" (искусственный газон), построенной в 2009 году и рассчитанной на 30 000 мест.

Чемпионат Казахстана продолжается, и после 15 игр "Астана" идет на первом месте в таблице с 35 очками (10 побед и 5 ничьих).

Первый соперник "Ариса" в Лиге конференций имеет европейский опыт, так как в сезоне-2015/16 участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов, тогда как в предыдущие годы стабильно играл на групповых этапах Лиги Европы.

Звездой клуба является 27-летний нападающий сборной Армении Тигран Барсегян, забивший гол в отборочном матче Евро-2020 против Греции (3:2).

Также в команде есть казахстанские лидеры - 28-летний защитник Абзал Бейсебеков и 25-летний нападающий Абат Аймбетов, который принадлежит самарским "Крыльям Советов".

В рядах "Астаны" есть и опытный 37-летний Антонио Рукавина, поигравший в "Боруссии" (Дортмунд), "Вильярреале" и "Партизане".

Лучшим бомбардиром клуба считается 33-летний хорват Марин Томасов (девять мячей)", - говорится в тексте.

Напомним, что первая встреча команд пройдет 22 июля в столице Казахстана, ответная состоится через неделю в Греции.

На этой стадии еврокубков также сыграют и другие клубы от Казахстана. "Тобол" встретится с хорватским "Хайдуком", а "Шахтер" - с румынской "Стяуа".

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