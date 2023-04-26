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Эксперт оценил работу главного тренера "Манчестер Юнайтед" после вылета из Лиги Европы

Эксперт оценил работу главного тренера "Манчестер Юнайтед" после вылета из Лиги Европы
©teamtalk.com

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил работу нынешнего главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Он раскритиковал команду за ошибки в Лиге Европы

"Вылетели из Лиги Европы. Команда допустила детские ошибки в игре с "Севильей". Непонятно, они вообще разбирают своих соперников или нет? Команда забила хоть один гол, начав атаку от вратаря? Я не увидел таких.

При этом команда упорно продолжает разыгрывать мяч от вратаря. Какой в этом смысл? Если бы они забивали таким образом. Это еще куда не шло. Смысл этого розыгрыша? Не понимаю, хоть убейте. Идиотизм какой-то. Детский футбол какой-то.

В "Баварии" защитник, у которого 15 пар бутс, поскальзывается и падает на ровном месте. Как такое может быть? Они там издеваются? И называют его хорошим футболистом. Шипы себе подобрать не могут! Манкунианцы вышли в финалы национальных Кубков? Это результат выступлений команды. Результат работы тен Хага мы увидим в следующем сезоне, когда он проведет первую серьезную предсезонную подготовку. Пока ребята молодцы, раз борются за Кубки. Не могу пока оценить его работу", - цитирует Канчельскиса "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" проиграл испанской "Севилье". 

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Метки:
Лига Европы Манчестер Юнайтед

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