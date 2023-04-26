Эксперт оценил работу главного тренера "Манчестер Юнайтед" после вылета из Лиги Европы

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил работу нынешнего главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Он раскритиковал команду за ошибки в Лиге Европы.

"Вылетели из Лиги Европы. Команда допустила детские ошибки в игре с "Севильей". Непонятно, они вообще разбирают своих соперников или нет? Команда забила хоть один гол, начав атаку от вратаря? Я не увидел таких.

При этом команда упорно продолжает разыгрывать мяч от вратаря. Какой в этом смысл? Если бы они забивали таким образом. Это еще куда не шло. Смысл этого розыгрыша? Не понимаю, хоть убейте. Идиотизм какой-то. Детский футбол какой-то.

В "Баварии" защитник, у которого 15 пар бутс, поскальзывается и падает на ровном месте. Как такое может быть? Они там издеваются? И называют его хорошим футболистом. Шипы себе подобрать не могут! Манкунианцы вышли в финалы национальных Кубков? Это результат выступлений команды. Результат работы тен Хага мы увидим в следующем сезоне, когда он проведет первую серьезную предсезонную подготовку. Пока ребята молодцы, раз борются за Кубки. Не могу пока оценить его работу", - цитирует Канчельскиса "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" проиграл испанской "Севилье".

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