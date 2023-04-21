Спасение "Ромы" и крах "Манчестер Юнайтед". Определились полуфиналисты Лиги Европы

В футбольной Лиге Европы состоялись ответные матчи 1/4 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz. По их определились участники 1/2-й.

В Риме "Рома" со счетом 4:1 в драматичном матче обыграла с нидерландский "Фейеноорд". Команда прошла дальше, но едва не вылетела из турнира. Основное время по итогам двух таймов завершилось со счетом 2:1 в пользу итальянцев. На 60-й минуте хозяев вывел вперед Леонардо Спинаццола. На 78-й римляне отправили в ворота соперника еще один мяч, но гол был отменен по совету видеоассистента из-за фола в атаке. На 81-й Пайшао сравнял и едва не похоронил "Рому" - первую встречу со счетом 1:0 выиграл "Фейеноорд" и ничья выводила его дальше. На 89-й минуте Пауло Дибала все-таки принес римлянам победу - 2:1. Общий счет по итогам двух матчей стал 2:2. Были назначены два экстра-тайма, в которых "Рома" забила еще два гола и прошла дальше. Сначала на 101 минуте отличился Тэмми Абрахам, а затем на 109 Лоренцо Пеллегрини.

В Испании сошлись "Севилья" и "Манчестер Юнайтед". Первый матч команд завершился ничьей 2:2, а на этот раз англичане разгромно проиграли со счетом 0:3 и вылетели из турнира. В составе "Севильи", которая вышла в полуфинал, отличились Юссеф Эн-Несири (8 и 81 минуты) и Лоик Баде (47).

В португальском Лиссабоне местный "Спортинг" разошелся ничьей 1:1 с "Ювентусом". Итальянцы повели на девятой минуте благодаря голу Адриена Рабьо, а хозяева сравняли на 20-й - Маркус Эдвардс забил пенальти. В полуфинал прошел "Ювентус", который первый матч выиграл со счетом 1:0.

В бельгийской Брюсселе немецкий "Байер" со счетом 4:1 разгромил местный "Юнион Сент-Жилуаз" и прошел дальше, так как первый матч завершился ничьей 1:1. В составе победителей отметились Мусса Диаби (2 минута), Митчел Баккер (38), Джереми Фримпонг (61) и Адам Гложек (79). За хозяев же забил Каспер Терхо (65).

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