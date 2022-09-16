Экс-футболист сборной Испании забил гол и вошел в историю Лиги Европы

Футболист испанского "Бетиса" Хоакин Санчес установил рекорд Лиги Европы. Случилось это в матче второго тура группового этапа против болгарского "Лудогорца", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Хоакин Санчес отличился на 39-й минуте. Таким образом он стал самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы, забив его в возрасте 41 года и 56 дней.

Хоакин Санчес начинал карьеру в "Бетисе". Также в его карьере были "Валенсия", "Малага", "Фиорентина".

За сборную Испании выступал в период 2002-2007 годов, был участником чемпионатов мира 2002 и 2006 годов, а также чемпионата Европы-2004.

После второго тура "Бетис" с 6 очками стал единоличным лидером квартета С. Следом расположились "Лудогорец" (3), "Рома" (3) и ХИК (0).

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