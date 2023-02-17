Болельщик "МЮ" решил поиздеваться над фанатами "Барселоны" и нарвался на наказание

Один из фанатов "Манчестер Юнайтед" решил словесно попристовать к поклонникам "Барселоны" на стадионе "Камп Ноу" после матча Лиги Европы и был за это наказан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он понадеялся на разграничительное стекло, но не учел его высоту, вследствие чего остался без головного убора. Как говорится в таких случаях - довыеживался. В следующий раз, наверное, будет поизобретательнее в своей назойливости.

Напомним, что сам матч 1/16 финала завершился вничью - 2:2. Ответная игра команд состоится 23 февраля в Англии.

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