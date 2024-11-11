"Бешикташ" Зайнутдинова оставили без зрителей в матче Лиги Европы

УЕФА объявил о переносе матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между турецким "Бешикташем" и израильским "Маккаби" (Тель-Авив) на нейтральное поле, сообщают Vesti.kz.

Изначально игра должна была состояться в Стамбуле, но по просьбе местных властей матч перенесли из-за возможных провокаций. Теперь встреча пройдет 28 ноября на стадионе "Надьердеи" в Дебрецене (Венгрия) и будет проведена без зрителей.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что УЕФА принял такое решение в условиях усиления напряженности и антиизраильских настроений в Турции, вызванных ситуацией в секторе Газа и нежеланием клубом принимать матч на своем стадионе.

Стамбульский клуб, в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в рамках общего этапа турнира уступил на выезде нидерландскому "Аяксу" (0:4), проиграл дома немецкому "Айнтрахту" (1:3) и обыграл в гостях французский "Лион" (1:0). В ближайшем матче, турецкий клуб примет дома шведский "Мальме". Матч пройдет 6 ноября.

Добавим, казахстанец в текущем сезоне еврокубков не принимал участия в матчах, четыре раза оказываясь на скамейке запасных.