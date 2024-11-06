"Бешикташ" Зайнутдинова одержал вторую победу в Лиге Европы

В Стамбуле (Турция) состоялся матч четвертого тура общего этапа Лиги Европы, в котором турецкий "Бешикташ" принимал шведский "Мальме", передает Vesti.kz.

Встреча закончилась со счетом 2:1. На 76-й минуте Эрнест Мучи открыл счет, а на 85-й Семих Кылычсой закрепил успех хозяев поля. В компенсированное к матчу время Сорен Риекс сократил отставание. Отметим, что казахстанский полузащитник "Бешикташа" Бактиер Зайнутдинов провел этот матч в запасе.

Теперь в активе у "Бешикташа" шесть очков: ранее на общем этапе Лиги Еропы стамбульская команда обыграла французский "Лион" (1:0), уступила немецкому "Айнтрахту" (1:3) и нидерландскому "Аяксу" (0:4).

Напомним, что Зайнутдинов играет в команде с прошлого года.