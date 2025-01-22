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"Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову на матч Лиги Европы

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"Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову на матч Лиги Европы ©ФК "Бешикташ"

Турецкий "Бешикташ" определился с составом на домашний матч седьмого тура общего этапа Лиги Европы-2024/25 против испанского "Атлетика", передают Vesti.kz.

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Турецкий "Бешикташ" определился с составом на домашний матч седьмого тура общего этапа Лиги Европы-2024/25 против испанского "Атлетика", передают Vesti.kz.

Казахстанский полузащитник "орлов" Бахтиер Зайнутдинов оказался вне стартового состава.  Он начнет встречу на скамейке запасных.

Матч "Бешикташ" "Атлетик" пройдет в среду, 22 января, в Стамбуле (Турция) и начнется в 20:30 по казахстанскому времени.

Команда Зайнутдинова с 6 очками и занимает 28-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. "Атлетик" (16) находится на второй строчке.

Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Лига Европы Футбол

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