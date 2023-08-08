Бабаян разобрал победу "Астаны" над "Лудогорцем" в первом матче Лиги Европы

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал победу над болгарским "Лудогорцем" в первом матче третьего отборочного этапа Лиги Европы. Он отметил, что матч был непростым.

Напомним, игра прошла в столице Казахстана и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Сложнейший матч в эмоциональном плане. Мы пропустили первые, хотя у нас было достаточное количество моментов, мяч просто не залетал. С такими командами нужна реализация.

План на процентов 70 сработал. Пропустили гол со стандарта из-за детской ошибки, но не бросили играть и забили два гола. Хочу отметить поддержку. Трибуны нас гнали вперед и это их победа!

Не только у Дарбо, но и у других были голевые моменты. Продолжим работать, впереди еще тяжелые матчи. Долго не отдыхали, нужно отдохнуть и двигаться дальше.

В Астане нет нигде натурального поля. Мы полетим за два дня до игры и попробуем там адаптироваться к полю. В Астане нет возможности тренироваться на натуральном поле.

Не нужно забывать про класс соперника. Конечно, в любой игре будет давление. У нас есть моменты, хромает реализация и после этого бывает ответка. В целом, защитой я доволен", - цитирует Бабаяна meta-ratings.kz.

Ответный матч команд пройдет 18 августа в Разграде. Напомним, если "Астана" пройдет "Лудогорец", то в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с нидерландским "Аяксом". Если столичный клуб проиграет по сумме двух игр, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания).

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