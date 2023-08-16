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Бабаян рассказал о готовности "Астаны" пройти в следующий раунд еврокубков

Бабаян рассказал о готовности "Астаны" пройти в следующий раунд еврокубков
©Vesti.kz, Данияр Есетов

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян на предматчевой пресс-конференции высказался об ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против "Лудогорца", сообщает Meta-ratings.kz.

- Для нас важно допустить минимальное количество ошибок и не повторять тех, которые были в первом матче в Астане. Это очень важно для того, что решать максимальные задачи. Все это нужно сделать завтра на 200 процентов. Мы уважаем "Лудогорец", но мы хотим навязать свой футбол, ни в коем случае не хотим отстаивать тот результат в Астане.

– Какая работа проделывается над реализацией команды?

– Мы очень много работаем над этим, но стараемся на этом не зацикливаться. Надеюсь, завтра мы сможем реализовать свои моменты. Понимаем, насколько важно забить на выезде против такой команды.

– Мы знаем, что долгое время работали вместе со Станимиром Стоиловым. Говорилось, что он приедет на матч. Был ли у вас диалог какой-то, какие-то рекомендации от него?

– Буквально перед выездом на пресс-конференцию я с ним встретился, он приехал в наш отель. Но мы толком не успели поговорить, только поприветствовали друг друга. Станимир - тренер с большим опытом. Если он захочет поделиться, то, конечно, мы это прием. Он очень любит "Астану", как и "Астана" любит его. Посмотрим, может, он даст какие-то советы.

– Все-таки он будет болеть за "Астану" или "Лудогорец"?

– На эту тему я с ним не разговаривал, но приехал он в наш отель (улыбается).

– Готовится ли команда к серии пенальти?

– Думаю, ни мы, ни "Лудогорец" не хочет доводить дело до серии пенальти, а ее очень сложно тренировать. Пенальти – это лотерея. Но если дело дойдет до этого, то команда будет готова. Мы бьем пенальти, но не так целенаправленно.

– В матче против "Динамо" Загреб были такие моменты, когда игроки поскальзывались и теряли мячи на ровном месте. Отрабатывали ли эти моменты на натуральном поле?

– Мы об этом говорили с командой. Мы заставили ребят купить правильные шипы. В Казахстане нет таких полей, и у игроков нет навыка играть на таком покрытии. Мы сталкиваемся с подобными проблемами. Вчера ребятам показывали видеонарезки с матча с "Динамо", где у нас было порядка десяти падений. Надеюсь, ребята исправится, купили правильные шипы.

– Вы целенаправленно решили остановиться в Разграде, а не в туристическом городе Варна?

– Да, потому что это туристический город с большим количеством людей. Плюс дорога занимает много сил. Для нас важно было правильно подойти к этому матчу, не имеем право чем-то рисковать.

Напомним, матч состоится завтра, в ночь с 17 на 18 августа, в 00:00 по времени столицы Казахстана. В первом матче "Астана" на своей арене выиграла со счетом 2:1.

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Метки:
Бабаян Григорий Астана ФК Лига Европы

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