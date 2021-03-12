"Аякс", "Арсенал" и "Рома" забили по три гола, Донецк и Киев провалились. Сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги Европы

Некоторые клубы сделали серьезную заявку на выход в 1/4 финала Лиги Европы, превратив в пустую формальность ответные игры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, киевское "Динамо" на своем поле уступило испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:2, пропустив в каждом из таймов. У гостей отличились Пау Торрес (30-я минута) и Рауль Альбиоль (52-я).

Другой представитель украинского чемпионата донецкий "Шахтер" был бит в Риме "Ромой" со счетом 0:3. У итальянского клуба забивали Лоренцо Пеллегрини (23-я), Стефан Эль-Шаарави (73-я) и Джанлука Манчини (77-я).

Нидерландский "Аякс" в родных стенах расправился со швейцарским "Янг Бойзом". Причем все мячи были забиты после перерыва, а два из них - незадолго до финального свистка, отчего крупное поражение для гостей вышло обидным. Их "палачами" выступили Дэви Классен (62-я), Душан Тадич (82-я) и Бриан Бробби (90+2-я).

Чешская "Славия" и шотландский "Рейнджерс" не выявили сильнейшего - 1:1, поэтому обладатель путевки в четвертьфинал определится в ответном матче. На гол Николае Станчу (7-я) гости ответили прицельным ударом Филипа Хеландера (36-я).

Греческий "Олимпиакос" не устоял дома против лондонского "Арсенала". Вроде бы хозяева отыгрались во втором тайме, но за десять минут до конца основного времени дважды пропустили и фактически лишились шансов на выход в следующий раунд турнира. В составе английского клуба забивали Мартин Эдегор (34-я), Габриэл (80-я) и Мохамед Эльнени (85-я). У проигравших один мяч отыграл Юссеф Эль-Араби (58-я).

Английский "Тоттенхэм" надеялся выиграть крупнее у загребского "Динамо" (2:0), но и этих двух мячей должно хватить подопечным Жозе Моуринью для выхода в 1/4 финала. В первой игре дубль оформил главная ударная сила англичан Харри Кейн (25-я, 70-я).

С аналогичным счетом 2:0 испанская "Гранада" переиграла норвежский "Мольде", также забив в каждом из таймов. Обидчиками гостей оказались Хорхе Молина (26-я) и Роберто Сольдадо (76-я).

Ответные игры пройдут 18 марта.

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