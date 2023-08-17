"Астане" сообщили тревожные новости перед ответным матчем с "Лудогорцем"

Экс-футболист костанайского "Тобола" и сборной Болгарии Станимир Димитров дал прогноз на ответный матч между "Лудогорцем" и "Астаной" в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы. В первой игре астанчане обыграли болгар со счетом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Решающая встреча команд пройдет в ночь на 18 августа в Разграде (Болгария) и начнется в 00:00 по астанинскому времени. Трансляция будет доступна здесь.

"Несмотря на исход первой встречи, думаю, фаворитом в предстоящем матче остается "Лудогорец". Скажем так: шансы 60 на 40 в пользу хозяев поля. Дома они играют в два раза сильнее, чем на выезде. У "Лудогорца" классные футболисты, в любой момент кто-то из них может решить сложную ситуацию.

"Лудогорец" может действовать намного лучше того, как он показал себя в прошлом матче в Казахстане и в целом в начале нового сезона. Насчет вылета от "Олимпии" можно говорить много, но я скажу так: дома не забили свои моменты, на выезде по игре уступили, но и фарта у них не было, пропустили на 90-й минуте, а на 95-й не реализовали пенальти.

Думаю, дома "Лудогорец" победит "Астану" с перевесом в два мяча", - приводит его слова "РБ".

Отметим, что победитель этого противостояния сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы с амстердамским "Аяксом". Проигравший попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с сильнейшим в паре "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания). Матчи этих стадий пройдут 24 и 31 августа.

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