"Астана" сыграла вничью с "Лудогорцем" в первом тайме домашнего матча Лиги Европы

В столице Казахстана завершился первый тайм первого матча третьего отборочного этапа Лиги Европы, в котором "Астана" принимает болгарский "Лудогорец", сообщают Vesti.kz.
Команды ушли на перерыв при счете 1:1. Гости вышли вперед на 37 минуте, отличился Ноа Сонко-Сундберг. Но уже на 40-й сравнял Жарко Томашевич.
Следить за подробной статистикой матча можно здесь.
Ответный матч команд пройдет 18 августа в Разграде.
Если "Астана" пройдет "Лудогорец", то в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с нидерландским "Аяксом". Если столичный клуб проиграет по сумме двух игр, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания).
Загрузка матч-центра...
Реклама