Матч "Кайрата" в Лиге Европы под угрозой срыва? В "Маккаби" обнаружен коронавирус

В составе израильского футбольного клуба "Маккаби" Хайфа
, который является соперником "Кайрата"
по Лиге Европы
, обнаружен зараженный коронавирусом, сообщают
местные СМИ.
Положительный тест сдал врач команды. При этом отмечается, что у футболистов "Маккаби" - отрицательный.
Врач был изолирован в соответствии с инструкциями. Он пройдет повторное исследование, чтобы получить окончательное подтверждение, что он действительно заражен коронавирусом.
В "Маккаби" решили, что их футболистам разрешается находиться только на тренировках и игре, в остальное время они должны быть изолированы дома.
Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы "Маккаби" - "Кайрат" состоится 17 сентября в Хайфе и начнется в 23:00 по времени Нур-Суултана. Победитель определится по итогам одной игры.
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