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Фатальные ошибки и тревога. Почему действия в обороне "Кайрата" могут плохо сказаться на задачах в ЛЕ

17 сентября состоится игра с "Маккаби".

Фатальные ошибки и тревога. Почему действия в обороне "Кайрата" могут плохо сказаться на задачах в ЛЕ
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Алматинскому "Кайрату" во втором раунде Лиги Европы предстоит встретиться с израильским "Маккаби" из Хайфы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему, несмотря на демонстрируемую форму и функционал, которые вылились в лидерство в КПЛ, все равно тревожно за команду Алексея Шпилевского, и что может оказаться самым слабым в игре алматинцев.

Израильские клубы для казахстанских являются крайне неудобными соперниками. В частности, "Кайрат", дважды встречавшийся с представителями этой страны, оба раза оказывался за бортом Лиги Европы.


Сейчас алматинцы лидируют в премьер-лиге, демонстрируя хорошую физическую готовность, победную ментальность и располагают внушительной скамейкой запасных.

Впрочем, ошибки защитников клуба в последних матчах несколько настораживают. Так, в игре национальных команд Казахстана и Беларуси фатальную оплошность допустил Гафуржан Суюмбаев. В игре с "Кайсаром" капитан "Кайрата" исправился, выступив ассистентом у Адеринсолы Эсеолы. Но сравнивать уровень соперников в прошедших играх и предстоящей, и давление, которое они оказывают, будет не вполне корректно.

К слову, в эпизоде с первым голом белорусов позицию Максиму Бордачову проиграл отыгравший на приемлемом уровне Нуралы Алип. В матче с "Кайсаром" уже случился привоз от новичка "Кайрата" Дениса Полякова. Белорусский дебютант алматинцев пытался начать атаку пасом из глубины поля, но последовал перехват и молниеносная контратака кызылординцев, завершившаяся голом Элгуджи Лобжанидзе.

Этот момент едва не стал ключевым в игре, благо для себя "Кайрат" сподобился на камбэк. Были у алматинцев неубедительные эпизоды в обороне в матче первого раунда Лиги Европы с армянским "Ноа", класс нападающих которого не позволил создать казахстанскому клубу серьезных проблем.



Перечисленные моменты наверняка добавили Шпилевскому головной боли. Подобные ошибки в матчах с соперниками уровня "Маккаби" могут обернуться катастрофой, учитывая, что в Лиге Европы алматинцы столкнутся с более искушенным соперником.

В целом, в предыдущие годы казахстанские клубы, несмотря на разгар сезона и казалось бы, оптимальную форму, не имели ощутимого преимущества над соперниками из Израиля, где сезон еще не начинался.

Вспоминая предыдущие неудачи алматинцев с израильтянами, сразу приходят на ум ошибки, допущенные защитниками, которые имели ключевое значение.

В 2016 году на последней минуте домашнего матча против тель-авивского "Маккаби" Ермек Куантаев во время подачи в штрафную "потерял" Йосси Бенаюна, и экс-игроку "Ливерпуля", "Челси" и "Арсенала" хватило полумомента для того, чтобы сравнять счет.



В ответной встрече не лучшим образом проявил себя Станислав Лунин, из-под которого пришел первый гол, и в целом из его зоны возникала опасность у ворот "Кайрата". "Маккаби" тогда одержал победу со счетом 2:1 и вышел в следующий раунд.

В предыдущем розыгрыше турнира в гостевом матче против "Хапоэля" (Беэр-Шева), проигранном со счетом 0:2, к первому голу привела последовательность ошибок. Елдос Ахметов должным образом не отборолся на фланге и позволил сопернику сохранить мяч в поле, после чего случился проход в штрафную и прострел, который рукой прервал Раде Дугалич.



В ответной встрече в Алматы Дугалич отчасти исправился, открыв счет. Но по иронии судьбы сербский защитник также отметился автоголом, установив окончательный результат матча - 1:1.

От того, насколько безошибочно будет действовать защита "Кайрата", зависит общий успех ближайшего противостояния. В четверг в Израиле станет известно, как Шпилевский учел свои предыдущие ошибки, и смогут ли алматинцы пройти один из главных экзаменов в этом сезоне.

Успехи "Астаны" на фоне фиаско остальных. Как казахстанские клубы соперничали с израильскими в ЛЧ и ЛЕ

Матч "Кайрата" против "Маккаби" пройдет 17 сентября в Хайфе. Начало игры в 23:00 по времени Нур-Султана.

 

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Метки:
Кайрат ФК Израиль Лига Европы Шпилевский Алексей Футбол Наши в еврокубках

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