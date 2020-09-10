Соперник "Кайрата" в Лиге Европы подписал воспитанника мадридского "Реала"

"Маккаби"
(Хайфа) укрепился испанским полузащитником Хосе Родригесом
перед матчем с "Кайратом"
на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы
, сообщает официальный сайт израильского клуба.
Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
25-летний Родригес начинал свою карьеру в скромной школе клуба "Вильяхойоса", откуда в 2007 году перебрался в "Эркулес", а затем в мадридский "Реал". Но за основной состав столичного клуба провел только один матч.
"Могильщики казахстанских клубов и вечно вторые в Израиле". Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЕ
На родине также выступал за "Депортиво", "Малагу", за рубежом - за турецкий "Галатасарай", немецкий "Майнц 05", израильский "Маккаби" (Тель-Авив) и нидерландскую "Фортуну".
Матч "Маккаби" - "Кайрат" пройдет 17 сентября в Хайфе.
Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. Если потребуется, будут назначены дополнительное время и серия пенальти.
"Кайрат" включил новичка с опытом игры в еврокубках в заявку на Лигу Европы
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне