Успехи "Астаны" на фоне фиаско остальных. Как казахстанские клубы соперничали с израильскими в ЛЧ и ЛЕ

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Клубы из Израиля являются крайне неудобными соперниками для казахстанских команд в еврокубках. В 16 матчах представители нашей страны побеждали лишь четыре раза. Алматинский "Кайрат", который во втором квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с "Маккаби" (Хайфа), может поправить эту статистику. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как казахстанские клубы ранее соперничали с израильтянами.
По два раза с представителями Израиля пересекались "Астана", "Кайрат" и "Актобе". По одному разу - "Шахтер" и "Ордабасы". Среди казахстанских команд, столичный клуб имеет наилучший баланс в этих противостояниях. Достаточно сказать, что на счету "Астаны" три победы из четырех, одержанных казахстанскими клубам. Два раза столичные оставляли израильтян за бортом еврокубков.
В ответной игре, которая из-за сложной военной обстановки в Израиле прошла на Кипре "Хапоэль" выиграл 1:0, но по сумме двух матчей, победителем стала "Астана".
В сезоне-2017/18 столичный клуб играл с тель-авивским "Маккаби" в групповой стадии Лиги Европы, который в предыдущем розыгрыше турнира выбил из дальнейшей борьбы "Кайрат". "Астана" не стала давать шансов сопернику, обыграв его на своем поле со счетом 4:0, благодаря дублям Патрика Твумаси и Жуниора Кабананги. В Израиле "Астана" выиграла со счетом 1:0. Гол на счету Твумаси.
"Актобе"
"Актобе" первым из казахстанских клубов встретился с израильтянами. В квалификации Лиги чемпионов сезона-2009/10 западноказахстанцы сыграли с "Маккаби" из Хайфы. После нулевой ничьей на своем поле, в ответной игре чемпион Казахстана пережил кошмар. К 15-й минуте "Актобе" благодаря мячам Евгения Аверченко,Антона Чичулина и Марата Хайруллина вел со счетом 3:0, но позволил хозяевам поля отыграться и уступил - 3:4.
В следующем евросезоне казахстанский клуб опять сошелся с чемпионом Израиля, теперь уже с тель-авивским "Хапоэлем". На своем поле "Актобе" выиграл 1:0. Победный гол на счету Самата Смакова. В ответной встрече соперник обеспечил себе приемлемый по сумме двух матчей результат - 3:1. Мяч в составе казахстанского клуба забил Мурат Тлешев.
"Кайрат"
Алматинцы в квалификации Лиги Европы сезона-2016/17 уступили тель-авивскому "Маккаби". В домашнем матче "Кайрат" сыграл вничью - 1:1. В составе хозяев отличился Андрей Аршавин, а ответный гол забил Йосси Бенаюн. В Израиле алматинцы уступили - 1:2. Мяч на счету Жерара Гоу.
В минувшем сезоне "Кайрат" завершил евросезон во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Путь команде Алексея Шпилевского преградил "Хапоэль" из Беэр-Шевы. В Израиле казахстанцы потерпели поражение с сухим счетом 0:2, а в Алматы сыграли вничью - 1:1. Оба гола в этом поединке и в свои и в чужие ворота забил Раде Дугалич.
"Шахтер"
Карагандинский "Шахтер" первым из казахстанских клубов пробившийся в групповую стадию еврокубков в сезоне-2013/14 встречался осенью в Лиге Европы с "Маккаби" из Хайфы. На своем поле горняки сыграли с израильтянами 2:2. Отличились Андрей Финонченко и Евгений Тарасов.
Во второй игре в рамках групповой стадии горняки уступили на выезде со счетом 1:2. Гол на счету Каньяса.
"Ордабасы"
Шымкентский "Ордабасы" в первом квалификационном раунде Лиги Европы встречался с "Бейтаром" из Иерусалима. В Казахстане соперники не сумели открыть счет, а в Израиле минимальную победу отпраздновал "Бейтар" - 2:1. В составе шымкентцев отличился Кирилл Петров.
Матч против "Кайрата" против "Маккаби" пройдет 17 сентября в Хайфе. Израильтяне в перенесенной встрече первого квалификационного раунда обыграли дома боснийский "Железничар".
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