"У нас есть характер". "Кыргызский Месси" из "Кайрата" оценил свой дебют и достижение в Лиге Европы

Полузащитник "Кайрата"
и сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов
стал первым представителем своей страны, отличившимся в Лиге Европы
. В интервью корреспонденту Vesti.kz
он поделился эмоциями от победы над армянским "Ноа"
.
"Хочу поздравить всех с победой. У нас есть характер, и мы это показали, дальше - больше. Я очень рад дебютировать в Лиге Европы и забить первый гол за "Кайрат" в этом турнире, поздравляю всех наших болельщиков и любителей футбола в Кыргызстане - они ждали моего гола и это произошло.
Эмоции зашкаливают, потому что я первый кыргызстанец, который забил в Лиге Европы. Для меня честь играть в этом турнире за "Кайрат" и отличиться в таком матче.
Победе над "Ноа" мы порадуемся, а впереди у нас матч с "Ордабасы", к которому начинаем готовиться. Спасибо всем, кто поддерживает меня, тем, кто смотрит наши матчи, болеет за "Кайрат" и следит за мной", - заявил Алыкулов.
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Напомним, "Кайрат" в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы обыграл
на своем поле армянский "Ноа" со счетом 4:1. Алыкулов сравнял счет на 12-й минуте.
Соперника по второму раунду турнира алматинцы узнают 31 августа.
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