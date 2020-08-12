"Севилья" и "Шахтер" вышли в полуфинал Лиги Европы

Испанская "Севилья"
и украинский "Шахтер"
прошли в полуфинал Лиги Европы
, удачно отыграв четвертьфинальные матчи, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В Дуйсбурге "Севилья" переиграла английский "Вулверхэмптон"
- 1:0. Решающий гол на 88-й минуте забил Лукас Окампос. При этом на 13-й минуте у англичан пенальти не реализовал Рауль Хименес.
Таким образом, в полуфинале, 16 августа, испанский клуб сыграет с "Манчестер Юнайтед"
, который ранее прошел
датский "Копенгаген".
В свою очередь донецкий "Шахтер" в Гельзенкирхене разгромил швейцарский "Базель"
- 4:1. У победителей отличились Жуниор Мораес (2-я минута), Тайсон (22-я), Алан Патрик (74-я, пенальти) и Додо (88). У проигравших один мяч отыграл Рики ван Волфсвинкел (90+2-я).
Как итог, на стадии 1/2 финала, 17 августа, украинская команда встретится с итальянским "Интером"
, выигравшим
ранее у леверкузенского "Байера".
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