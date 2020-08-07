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Прямые трансляции матчей "Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген" и "Интер" - "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы

Игры начнутся в одно время.

Прямые трансляции матчей "Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген" и "Интер" - "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы
Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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В ночь с 10 на 11 августа в Германии пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Английский "Манчестер Юнайтед" в 01:00 по времени Нур-Султана встретится с датским "Копенгагеном", а итальянский "Интер" в это же время сыграет с немецким "Байером". Обладатели путевок в полуфинал будут определяться по итогам одной матча.

Игру "МЮ" - "Копенгаген" в прямом эфире покажет Qazaqstan. Посмотреть ее в интернете можно будет здесь

Матч "Интер" - "Байер" в прямом эфире покажет Qazsport. Посмотреть его в интернете можно будет здесь

В других четвертьфинал в ночь на 11 августа украинский "Шахтер" встретится со швейцарским "Базелем", а английский "Вулверхэмптон" - с испанской "Севильей". 

Полуфинальные матчи ЛЕ пройдут в ночь на 17 и 18 августа, а финал состоится в ночь на 22 августа. 

 

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Метки:
Манчестер Юнайтед Интер Лига Европы Дания Италия Германия Футбол

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