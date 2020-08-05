"Тоттенхэм" или "Милан"? Стали известны все соперники "Кайсара" по дебюту в Лиге Европы

Определились все потенциальные соперники кызылординского "Кайсара" по дебюту в Лиге Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский клуб начнет борьбу со второго квалификационного раунда, который будет состояться из одного матча и пройдет 17 сентября. Жеребьевка состоится 31 августа.
Отметим, что для проведения домашних матчей Лиги Европы "Кайсар" заявил стадион в Шымкенте.
Потенциальные соперники "Кайсара":
- "Тоттенхэм Хотспур" (Англия);
- "Базель" (Швейцария);
- "Копенгаген" (Дания);
- "Вольфсбург" (Германия);
- АПОЭЛ (Кипр, необходимо пройти первый раунд);
- БАТЭ (Беларусь);
- "Галатасарай" (Турция);
- "Мальме" (Швеция, необходимо пройти первый раунд);
- "Партизан" (Сербия, необходимо пройти первый раунд);
- "Стандард" (Бельгия);
- ФКСБ (Румыния, необходимо пройти первый раунд);
- "Гранада" (Испания);
- "Милан" (Италия);
- "Глазго Рейнджерс" (Шотландия);
- "Марибор" (Словения, необходимо пройти первый раунд);
- "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль, необходимо пройти первый раунд);
- "Русенборг" (Норвегия, необходимо пройти первый раунд);
- "Аполлон" (Кипр, необходимо пройти первый раунд);
- "Реймс" (Франция);
- "Фехервар" (Венгрия, необходимо пройти первый раунд);
- "Риу Аве" (Португалия);
- "Динамо" (Москва, Россия);
- "Слован" (Чехия);
- "Хайдук" (Хорватия);
- "Шкендия" (Северная Македония, необходимо пройти первый раунд);
- "Виллем II" (Нидерланды);
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс, необходимо пройти первый раунд);
- "Яблонец" (Чехия);
- "Динамо" (Минск, Беларусь, необходимо пройти первый раунд);
- "Лех" (Польша, необходимо пройти первый раунд);
- "Колос" (Украина);
- «Хартберг» (Австрия);
- "Абердин" (Шотландия, необходимо пройти первый раунд);
- "Зриньски" (Босния и Герцеговина, необходимо пройти первый раунд);
- "Алашкерт" (Армения, необходимо пройти первый раунд);
- "Жальгирис" (Литва).
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