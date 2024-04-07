Зайнутдинова "выставили на трансфер" после гола на 95-й минуте

Фанаты "Бешикташа" остались недовольны выездной игрой команды против "Истанбул Башакшехир" (1:1) в 31-м туре турецкой Суперлиги, передают Vesti.kz.

Первыми успеха добились гости усилиями Омара Колли на 16-й минуте. Однако "Бешикташ" не смог удержать победу, пропустив ответный гол на 90+5-й минуте от Эмирхана Ильхана.

После этого матча некоторые болельщики призвали руководство клуба устроить чистку состава. Один из них даже привел список игроков, которые вместе с нынешним тренером и казахстанцем Бахтиером Зайнутдиновым должны уйти.

Список тех, кто уже сегодня может покинуть команду: Фернанду Сантуш, Дженк Тосун, Салих Учан, Рашид Геззаль, Умут Мераш, Гекхан Инлер, Утку Ювакуран.

Те, кто должен уйти в конце сезона: Эрсин Дестаноглу, Джозеф Уорралл, Дэниэл Амарти, Омар Колли, Эмреджан Узумхан, Неджип Уйсал, Бахтиер Зайнутдинов, Юнас Свенссон, Онур Булут, Тайфур Бингол, Анте Ребич, Венсан Абубакар, Джексон Мулека.

Gönderilecekler tam liste

Bugün

❌ Fernando Santos

❌ Cenk Tosun

❌ Salih Uçan

❌ Ghezzal

❌ Umut Meraş

❌ Gökhan İnler

❌ Utku



Sezon Sonu

❌ Ersin

❌ Worrall

❌ Amartey

❌ Colley

❌ Emrecan Uzunhan

❌ Necip

❌ Zaynutdinov

❌ Svensson

❌ Onur Bulut

❌ Tayfur… — 🅺🅰🅰🅽 (@EKGedik) April 5, 2024

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА в прошлом году за 4,5 миллиона евро, подписав контракт до 2027-го. В текущем чемпионате Турции он провел 25 матчей, результативными действиями не отметился.