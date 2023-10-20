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Новости спорта Футбол Турция

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Зайнутдинова ждет первый топ-матч в Турции. Почему за "Бешикташ" должно быть страшно?

Зайнутдинова ждет первый топ-матч в Турции. Почему за "Бешикташ" должно быть страшно?
©ФК "Бешикташ"

Завтра, 21 октября, пройдет центральный матч девятого тура турецкой Суперлиги - встретятся два стамбульских гиганта "Галатасарай" и "Бешикташ". Корреспондент Vesti.kz - о том, что нужно знать перед первым топ-дерби казахстанца Бахтиера Зайнутдинова в новом для себя чемпионате.

После восьми сыгранных туров "Галатасарай" занимает вторую строчку в таблице с 22 очками, а у "Бешикташа" 16 баллов и четвертая позиция. Тут же стоит отметить, что на следующей неделе их ждут еврокубковые баталии. "Галатасарай" выступает в Лиге чемпионов, а "Бешикташ" - в Лиге конференций.

"Галатасарай" здорово смотрится в текущем первенстве. Да, они пока уступают лидирующему "Фенербахче" (24), который вообще идет без потерь очков, однако и у подопечных Окана Бурука классные результаты. В первом туре они позволили себе сыграть по нулям с "Кайсериспором" (0:0), но следующие семь матчей чемпионата выиграли с общим счетом 16:4.

Что касается "Бешикташа", то при новом тренере Бураке Йылмазе, в прошлом игравшем и за "Галатасарай", они уверенно обыграли "Истанбулспор" в предыдущем туре (2:0). Всего с начала первенства у черно-белых пять побед, одна ничья и два поражения. Общая разница голов - 12:9.

"Галатасарай" в этом сезоне играет в группе ЛЧ. Они прошли через длинный путь квалификации, попутно выбив из турнира литовский "Жальгирис" - 3:2 (2:2, 1:0), словенскую "Олимпию" - 4:0 (3:0, 1:0) и норвежский "Мольде" - 5:3 (3:2, 2:1). В групповой стадии у них четыре очка после двух туров - дома поделили баллы с "Копенгагеном" (2:2), а в гостях вырвали победу у "Манчестер Юнайтед" (3:2).

"Бешикташ" проделал такой же по длине путь в Лиге конференций. Они прошли албанскую "Тирану" - 5:1 (3:1, 2:0), азербайджанский "Нефтчи" - 5:2 (3:1, 2:1), а также украинский "Динамо Киев" - 4:2 (3:2, 1:0). Но в групповой стадии, увы, похвастаться нечем. Сначала сыграли в гостях вничью с бельгийским "Брюгге" (1:1), а затем потерпели досаднейшее домашнее поражение от швейцарского "Лугано" (2:3).

Теперь, уже во вторник, "Галатасарай" у себя дома примет "Баварию", а "Бешикташ" в четверг сыграет на выезде с норвежским "Буде-Глимт". Уровень оппозиции сравнивать даже как-то неправильно, но на то и есть разница между Лигой чемпионов и Лигой конференций.

Исторически "Галатасарай" считается более успешным клубом, чем "Бешикташ". Львы удерживают рекорд по количеству побед в Суперлиге (23), Кубке (18) и Суперкубке Турции (16). "Бешикташ" же 16 раз завоевывал чемпионство, десять раз - Кубок, девять - Суперкубок. К тому же у "Галатасарая" есть успехи в Европе: они выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА в 2000-м.

Клубы противостояли друг другу 126 раз (статистика с 1960 года). 49 побед у "Галатасарая", 41 - у "Бешикташа", а еще 36 матчей завершились вничью. Однако в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами.

В ноябре 2022 года "Галатасарай" вырвал победу у себя дома - 2:1. Тогда в составе победителей дубль оформил аргентинский форвард Мауро Икарди, а у гостей отличился нападающий Дженк Тосун. Сейчас они в строю и готовы вновь встретиться на стадионе "Рамс Парк".

Но последняя встреча, состоявшаяся в конце апреля 2023-го, завершилась уже победой "Бешикташа" - 3:1. Икарди открыл счет в той игре, но затем черно-белые забили трижды - Ромен Саисс, Амир Хаджиахметович и Венсан Абубакар. Однако это поражение никак не сказалось на "Галатасарае", который в итоге завоевал чемпионство.

Если изучить статистику, то можно обратить внимание, что в последних трех сезонах "Галатасарай" и "Бешикташ" раз за разом обмениваются домашними победами. Нынешний клуб Зайнутдинова не побеждал на поле принципиального соперника с февраля 2017-го, когда все решил точный удар Андерсона Талиски (1:0). С тех пор "Галатасарай" пять раз обыграл черно-белых у себя дома, а еще одна встреча завершилась безголевой ничьей.

В целом состав и подбор игроков у "Галатасарая" более впечатляющий. Общая трансферная стоимость футболистов команды равна 236,58 миллиона евро, а у "Бешикташа" - 129,78 миллиона. У гостей самым дорогостоящим игроком с отрывом является Жедсон Фернандеш (17 миллионов евро).

У "Галатасарая" же имеются Тете (24 миллиона), Танги Ндомбеле (21 миллион), Икарди и Уилфрид Заа (по 20 миллионов), Виктор Нельссон (19 миллионов), а также Саша Боэ и Керем Актюркоглу (по 17 миллионов). Не забудем и о других звездных игроках, как Хаким Зиеш, Лукас Торрейра, Анхелиньо, Давинсон Санчес, Сержиу Оливейра, Керем Демирбай, Седрик Бакамбу, Дрис Мертенс и капитан Фернандо Муслера.

25-летний Зайнутдинов провел за "Бешикташ" уже десять матчей, отличившись в них одни голом. Но при Йылмазе, который принял команду после отставки Шенола Гюнеша, Бахтиер впервые отыграл 90 минут целиком. С учетом того, что полузащитник подходит к дерби в великолепном настроении после дубля в ворота команды Финляндии за сборную Казахастана (2:1), новый тренер вполне может довериться игроку вновь.

Для Зайнутдинова это будет первый топовый матч по меркам чемпионата Турции. Его пути пока не пересекались ни с "Галатасараем", ни с "Фенербахче", и уже завтра, 21 октября, он на себе прочувствует всю атмосферу огненного дерби двух непримиримых соперников.

Отметим, что матч между "Галатасараем" и "Бешикташем" начнется в 22:00 по времени Астаны.

Фото: Hurriyet (1), ФК "Галатасарай" (2,5), ФК "Бешикташ" (3,4)©

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