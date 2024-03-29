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Новости спорта Футбол Турция
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Зайнутдинов получил нового тренера в "Бешикташе"

Зайнутдинов получил нового тренера в "Бешикташе"
©ФК "Бешикташ"

Стало известно, кто летом возглавит "Бешикташ", цвета которого защищает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, передают Vesti.kz.

По информации местных СМИ, новым тренером турецкого клуба станет румын Мирча Луческу.

Отмечается, что зимой он отклонил предложение "Бешикташа", так как не хотел приходить в команду в середине сезона и руководство решило назначить на пост главного тренера португальца Фернанду Сантуша. Теперь Луческу согласился принять "Бешикташ" этим летом и уже достиг соглашения с турецким клубом.

78-летний Луческу уже тренировал "Бешикташ" с 2002 по 2004 год. Он еще возглавлял "Галатасарай" и сборную Турции. В его карьере также были российский "Зенит", украинские "Шахтер", "Динамо", румынские "Рапид", "Динамо", "Корвинул", итальянские "Интер", "Реджана", "Брешиа" и "Пиза".

Напомним, Сантуш стал четвертым тренером "Бешикташа" по ходу сезона. До него в клубе работали местные специалисты Шенол Гюнеш, Бурак Йылмаз и Рыза Чалымбай.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбол

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