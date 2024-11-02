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Зайнутдинов? "Бешикташ" назвал состав на стамбульское дерби

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Зайнутдинов? "Бешикташ" назвал состав на стамбульское дерби ©x.com/Besiktas

Стамбульский "Бешикташ" сыграет с ФК "Касымпаша" в матче 11 тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

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Стамбульский "Бешикташ" сыграет с ФК "Касымпаша" в матче 11 тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

Матч двух стамбульских команд пройдет на поле "Бешикташа" и начнется в 21:00 по казахстанскому времени.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не попал в стартовый состав "Бешикташа". Он начнет матч на скамейке запасных.

В текущем сезоне Суперлиги Бахтиер принял участие в двух играх команды.

"Бешикташ" набрал 20 очков и занимает четвертое место. У "Касымпаши" 11 баллов и 13 место в турнирной таблице.


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