Зайнутдинов? "Бешикташ" назвал состав на матч с "Галатасараем"
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Стамбульский "Бешикташ" объявил состав на матч десятого тура Турецкой Суперлиги против "Галатасарая", сообщают Vesti.kz.
Стамбульский "Бешикташ" объявил состав на матч десятого тура Турецкой Суперлиги против "Галатасарая", сообщают Vesti.kz.
Встреча на поле "желто-красных" пройдет сегодня, 28 октября и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов начнет матч на скамейке запасных "Бешикташа".
Клуб казахстанца набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. У "Галатасарая" 25 баллов и первое место. При этом, соперник "Галатасарай" провел девять матчей, а "Бешикташ" - восемь.
📋✅ İlk 11'imiz!— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2024
🆚 @GalatasaraySK @HondaTR pic.twitter.com/vKCoASTgXU
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