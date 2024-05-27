Вынесен вердикт перспективам Зайнутдинова в "Бешикташе"

Турецкий обозреватель Омер Кутсал, освещающий матчи "Бешикташа", провел среди подписчиков опрос, в котором узнал перспективы казахстанского футболиста Бактиера Зайнутдинова, передает Vesti.kz.

В частности, эксперт предложил выбрать игроков, которые не подходят "Бешикташу". Большинство проголосовавших, 65,8 процентов, считают, что стамубльскому клубу следует избавиться от Зайнутдинова. Треть респондентов, что составляет 32,9, уверены, что футболист сборной Казахстана может быть запасным левым защитником в следующем сезоне. Чуть большо одного процента верят, что Бактиер сможет заиграть.

Bahtiyar Zaynutdinov:



Maç: 36

Gol: 1

Asist: 0 — Ömer Kutsal (@Kasar_Yaza) May 27, 2024

Зайнутдинов перешел из московского ЦСКА в "Бешикташ" в августе прошлого года. За него заплатили 4,5 миллиона евро. В итоге он сыграл во всех турнирах за турецкий клуб 37 матчей, в которых забил 1 мяч и получил 5 желтых карточек. В составе "черно-белых" он завоевал Кубок Турции и занял шестое место в чемпионате страны.