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Новости спорта Футбол Турция

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Вернется в Россию и обретет счастье? Какое будущее ждет Зайнутдинова

Вернется в Россию и обретет счастье? Какое будущее ждет Зайнутдинова
©ПФК ЦСКА

Новость об интересе российских клубов к казахстанцу Бахтиеру Зайнутдинову породила много слухов и домыслов. Однако игрок по-прежнему сосредоточен на выступлениях за стамбульский "Бешикташ". Правда игнорировать возможное в теории возвращение 26-летнего Бахтиера в Россию тоже нельзя, ведь этот вариант жив и может стать реальностью. Корреспондент Vesti.kz взвесил все за и против возвращения Зайнутдинова в РПЛ.

В августе прошлого года лучший бомбардир в истории казахстанской сборной Зайнутдинов сменил клубную прописку, перебравшись из московского ЦСКА в турецкий "Бешикташ" за 4,5 миллиона евро. Уже больше полугода казахстанский универсал играет в Турции, но назвать этот период успешным нельзя сразу по нескольким причинам.

Во-первых, Бахтиер так и не закрепился в составе команды, перепробовав себя на самых разных позициях и в различных сочетаниях. Такая нестабильность в плане выбора позиции на поле не позволяет ему раскрыться в Турции по максимуму - тренеры, коих было с начала сезона аж четыре -  постоянно двигают казахстанца с места на место и не дают ему время на адаптацию.

Во-вторых, помимо тренерской чехарды и микроклимата внутри команды, футболист столкнулся с серьезным давлением со стороны фанатов. Требовательные турецкие болельщики не очень рады, что игрок, купленный за немаленькие деньги, все еще не дал результата. И их не волнует, что у футболиста нет условий, чтобы проявить себя и адаптироваться к конкретной роли. Да и сам "Бешикташ" крайне нестабилен по результатам.

Накануне в Турции появилась информация, что сразу два российских клуба - "Краснодар" и московский "Спартак" - хотят приобрести казахстанца и вернуть его в РПЛ, где он защищал цвета "Ростова" и ЦСКА. Однако они предлагали сумму в 2-2,5 миллиона евро, и это вряд ли может заинтересовать "Бешикташ".

Однако позже в "Спартаке" опровергли слухи об интересе к Зайнутдинову. Как оказалось, красно-белые рассматривают новичков не старше 25 лет, а Бахтиеру вчера исполнилось 26 и назвать его молодым язык уже не повернется.

Что касается "Краснодара", то дополнительной информации об интересе к Зайнутдинову в СМИ не было. И пока неясно, насколько это правда.

В идее возвращения Зайнутдинова в РПЛ есть определенные плюсы, и скрывать это не к чему. Суммарно он провел в российском чемпионате более четырех с половиной лет, и он отлично адаптирован под эту лигу. Большинство тренеров, в том числе Мурад Мусаев из "Краснодара" и Гильермо Абаскаль из "Спартака", точно знакомы с сильными качествами Зайнутдинова, так как их команды неоднократно противостояли клубам Бахи.

Кроме того, казахстанец точно не будет считаться легионером в РПЛ, так как он представитель страны ЕАЭС. В Турции же со следующего сезона ужесточается лимит на легионеров, и теперь новички из тюркских государств не будут иметь привилегий. Это не касается тех, кто заключил контракт в ходе сезона 2023/24, как Бахтиер. Однако если он захочет продлить или обновить соглашение со стамбульцами, то он утратит статус нелегионера автоматически.

В России у Бахтиера не будет никакого языкового барьера. В большей степени он является русскоязычным человеком, поэтому ему более чем комфортно в этой языковой среде. Что касается давления со стороны медиа, болельщиков и стабильности внутри клубов, то в России все тоже куда проще, чем в Турции. И это нюанс, который может позволить игрокам выступать более уверенно и без лишних нервов.

С другой стороны, у этого варианта есть и заметные минусы. Вряд ли российские клубы будут готовы покупать Зайнутдинова за условные 4-5 миллионов евро, а "Бешикташ" не захочет терять деньги, и если уж там рассмотрят продажу казахстанца, то с целью отбить потраченные 4,5 миллиона за прошлогодний переход.

Еще одним немаловажным нюансом можно назвать человеческие принципы и порядочность Зайнутдинова. Вряд ли он захочет переходить в "Краснодар" или "Спартак", так как считает своим клубом в России именно ЦСКА. Армейцы по-прежнему радуются за успехи своего экс-игрока и поздравляют его с днем рождения, а сам Бахтиер следит за выступлениями бывшей команды.

Когда ЦСКА был на сборах в Турции минувшей зимой, Бахтиер выделил свой выходной, чтобы съездить к бывшим партнерам по команде. Он неоднократно признался футболистам и персоналу ЦСКА, что соскучился по ним и ему их не хватает. Вряд ли эту химию можно просто взять и нарушить переходом в стан конкурентов. А вот если сами красно-синие захотят вернуть к себе Зайнутдинова, то тут все может сложиться куда проще.

Ну и, в заключение, скажем, что возвращение в Россию станет тревожным знаком для дальнейшего роста карьеры Зайнутдинова. Как бы то ни было, многими это будет расцениваться примерно так: Зайнутдинов не потянул уровень чемпионата Турции и вернулся в Россию без еврокубков, чем поставил крест на мечте сыграть в топовых европейских лигах.

Поэтому можно понять и тех, кто хочет возвращения Зайнутдинова в чемпионат России, и тех, кто против этого. В любом случае, наверняка есть и альтернативные варианты в третьих странах из Европы. 

Пока же напомним, что контракт казахстанского универсала с "Бешикташем" истекает летом 2027-го. В текущем сезоне он провел за команду 34 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.

Следующий матч стамбульцы проведут завтра, 4 апреля. В 22:30 по казахстанскому времени они на везде сыграют в дерби с "Истанбул Башакшехир".

Фото: ФК "Бешикташ" (1,2), ПФК ЦСКА (3), КФФ (4)©️

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Метки:
Футбол Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Премьер-лига России Казахстан Россия Турция ЦСКА Спартак Москва Ростов ФК

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