В среду на заседании исполкома УЕФА были определены города и стадионы, которые примут финалы еврокубков в 2026 и 2017 годах, передает Vesti.kz.

В итоге, финал Лиги Европы - 2026 пройдет в Стамбуле, на стадионе "Бешикташа". Там же, состоится и решающий матч Лиги конференции в 2027 году.

Финал Лиги чемпионов - 2026 пройдет в румынском Будапеште, а решение по решающей игре 2027 года было отложено до осени.

Финал Лиги Европы в 2027 году примет немецкий Франкфурт, а хозяином решающей игры Лиги конференций в 2026 году станет немецкий Лейпциг.

Отметим, что за "Бешикташ" с 2023 года выступает лидер сборной Казахстана - Бактиер Зайнутдинов.