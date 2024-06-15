В Турции поставили под сомнение трансфер Зайнутдинова в "Зенит"

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, специализирующийся на новостях о "Бешикташе", в интервью "СЭ" высказался по поводу вероятного перехода полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в "Зенит", сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что 26-летний универсал близок к переходу в стан десятикратных чемпионов России. Якобы клубы договорились о трансфере, сумма которого оценивается в 4,5 миллиона евро.

"Оба клуба достигли соглашения по Бахтиеру, но Зайнутдинов не хочет уезжать в Россию. Существует высокая вероятность, что этот трансфер не состоится", - сказал Дикме.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона-2026/27

В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.