Турецкий клуб объявил о контракте с Моуринью

Вице-чемпион Турции "Фенербахче" анонсировал назначение португальского специалиста Жозе Моуринью на пост нового главного тренера команды, передают Vesti.kz.

"Моур Тайм", — написано в соцсети турецкого клуба.

Последним местом работы португальца была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Ранее в СМИ появилась информация, что Моуринью уже подписал контракт с "Фенербахче", рассчитанный на два года.

По итогам чемпионата Турции сезона-2023/2024 "Фенербахче" занял второе место с 99 очками, отставание от выигравшего турнир "Галатасарая" составило три очка.