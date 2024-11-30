Турецкий клуб нападающего сборной Казахстана продлил печальную серию

Турецкий клуб "Адана Демирспор" сыграл в матче 14 тура национального первенства, сообщают Vesti.kz.

Клуб нападающего сборной Казахстана Абата Аймбетова принимал на своем поле "Коньяспор".

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 78-й минуте забил Марко Евтович.

Аймбетов начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 69-й минуте, выйдя на поле вместо нидерландского нападающего Юсуфа Бараси.

В текущем сезоне Аймбетов принял участие в восьми матчах Суперлиги, не сумев записать на свой счет ни одного результативного действия.

"Адана Демирспор" занимает последнее 19 место в чемпионате Турции, набрав два очка. В текущем сезоне команда дважды сыграла вничью и 11 раз проиграла.

Клуб Аймбетова последний раз побеждал в мае, потерпев с тех пор 14 поражений при двух ничьих.

"Коньясор" с 18 баллами, занимает восьмое место.