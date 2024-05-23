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Новости спорта Футбол Турция
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Турецкий клуб Аймбетова решил судьбу Балотелли и главного тренера

Турецкий клуб Аймбетова решил судьбу Балотелли и главного тренера
©ФК "Адана Демирспор"

Итальянский нападающий Марио Балотелли покинет "Адана Демирспор" по окончании сезона, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Николо Скиры, в турецком клубе не будут активировать опцию продления контракта, который истекает в июне.

33-летний форвард выступал за турецкую команду с сентября прошлого года. Всего Балотелли сыграл 51 матч, забил 26 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ожидается, что Марио продолжит карьеру в Аргентине и будет выступать за "Бока Хуниорс". По информации зарубежных СМИ, президент клуба Хуан Роман Рикельме уже начал переговоры.

Кроме того, "Адана Демирспор" прекратит сотрудничество с главным тренером команды Хикметом Караманом по окончании этого сезона.

Караман возглавил турецкий клуб в январе и его контракт был рассчитан до июня 2025 года, но руководство оказалось недовольно результатами команды под его руководством. При нем "Адана Демирспор" одержал три победы, шесть раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

Напомним, за "Адана Демирспор" выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов. Казахстанец принял участие в восьми играх и забил один мяч.

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Метки:
Аймбетов Абат Адана Демирспор ФК Турция Футбол

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