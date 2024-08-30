Тренер "Бешикташа" обратился к руководству по Зайнутдинову

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не входит в планы главного тренера "Бешикташа" и желает ухода игрока, передают Vesti.kz.

По информации HT Spor, новый главный тренер "Бешикташа" Джованни ван Бронкхорст не рассчитывает в новом сезоне на футболиста национальной команды Казахстана и попросил руководство найти ему новый клуб.

В новом сезоне 26-летний Зайнутдинов ни разу не появился на поле. При этом, в недавнем матче Лиги конференций с "Лугано" Бахтиер впервые оказался в заявке команды.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока со стамбульским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Ранее Зайнутдинов отклонил предложения из российской премьер-лиги от "Зенита" и московского "Динамо".