Стали известны подробности и сумма трансфера Зайнутдинова в новый клуб

Переход универсала "Бешикташа" и сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова в "Зенит" находится под угрозой срыва, передают Vesti.kz.

Как информирует Kartal Record со ссылкой на журналиста Серкана Дикме, трансфер застопорился. Предложение "Зенита" составляло около 5,5 миллионов евро (ранее речь шла о 4,5 млн). Зайнутдинов твердо заявил, что не хочет покидать стамбульский клуб.

Sercan Dikme: "Bakhtiyor Zaynutdinov’un Zenit’e

transferi durma noktasına geldi. Zenit’in 5.5 milyon euro civarında bir teklifi vardı. Zaynutdinov kesin bir dille Beşiktaş’tan ayrılmak istemediğini dile getirdi." pic.twitter.com/X2hURc6i0q — Kartal Record (@KartalRecord) June 18, 2024

"Он хочет в Европу. Респект!" Почему Зайнутдинова не будет в "Зените"

Зайнутдинов находится в "Бешикташе" с прошлого лета, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро, подписав контракт до 2027 года. В турецкой Суперлиге он провел 27 матчей, результативными действиями не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость казахстанца в 5 миллионов евро.