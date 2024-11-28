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Турция
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Проваливший финал ЛЧ вратарь судился с клубом Зайнутдинова: подробности

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Проваливший финал ЛЧ вратарь судился с клубом Зайнутдинова: подробности ©x.com/Besiktas

Немецкий голкипер Лорис Кариус рассказал, как судился с турецким "Бешикташем" из-за задержек по зарплате, сообщают Vesti.kz. Кариус выступал за "орлов" с 2018 по 2020 год, перейдя туда из "Ливерпуля".

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Немецкий голкипер Лорис Кариус рассказал, как судился с турецким "Бешикташем" из-за задержек по зарплате, сообщают Vesti.kz. Кариус выступал за "орлов" с 2018 по 2020 год, перейдя туда из "Ливерпуля".

"Период в Турции был очень турбулентным, много хаоса. Мне не платили в течение 5-6 месяцев, и мне даже пришлось обратиться в суд против собственной команды. Не могу сказать, что это приятная штука. Но это было необходимо", - цитирует слова Кариуса derbyderbyderby.it.

Немецкий голкипер запомнился после фиаско в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 против мадридского "Реала". Тогда его ошибки предопределили исход встречи в пользу испанского клуба со счетом 3:1.

Добавим, что в составе "Бешикташа" выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, перешедший туда из московского ЦСКА в прошлом году. Его контракт с турецким клубом действует до 30 июня 2027-го. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро (данные Transfermarkt).

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