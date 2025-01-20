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Похож на МЮ. Новый тренер Зайнутдинова сделал заявление

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Похож на МЮ. Новый тренер Зайнутдинова сделал заявление ©x.com/Besiktas

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал свое назначение на пост главного тренера турецкого "Бешикташа", сообщают Vesti.kz. Новый наставник стамбульского клуба был представлен в новой должности на прошлой неделе.

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Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал свое назначение на пост главного тренера турецкого "Бешикташа", сообщают Vesti.kz. Новый наставник стамбульского клуба был представлен в новой должности на прошлой неделе.

"Я был вне тренерской деятельности некоторое время.

Но я работал в УЕФА и следил за футболом, а также за "Бешикташем"... Для меня этот проект немного похож на "Манчестер Юнайтед". Мы были шестыми, потом стали третьими, потом вторыми. И так шаг за шагом.

И, конечно, мы здесь, чтобы побеждать, так что, надеюсь, мы сможем сделать это быстрее. Но мы должны быть реалистами. И да, у меня было много предложений, но, как я уже говорил, это должно было быть правильное предложение, которое стоило бы того, чтобы я отошел от своей идеальной жизни.

Нужно снова почувствовать биение сердца, потому что спрашиваешь: "Есть ли у тебя энергия?". Проект, о котором президент и совет директоров говорили со мной, - это то, что мне сейчас нужно.

Я следил за "Юнайтед" (с момента своего ухода - прим.), и это сложно, когда команда идет ко дну. Нужно просто развернуть лодку, и мы надеемся, что сможем быстро развернуть ее здесь", - цитирует норвежца ESPN.

Игровая карьера Сульшера прошла в норвежских командах "Клаусененген", "Молде" и английском "Манчестер Юнайтед". После тренировал "Молде", "Кардифф Сити" и МЮ.


Предыдущим наставником "Бешикташа" был нидерландец Джованни ван Бронхкорст. После его отставки обязанности главного тренера исполнял Сердар Топрактепе, который вернул в основной состав казахстанца Бахтиера Зайнутдинова, не игравшего при Ван Бронхкорсте.

"Бешикташ" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко после 19 матчей. Следующую игру в Турецкой Суперлиге стамбульцы проведут в гостях с "Антальяспором" 26 января.

22 января турецкий клуб в рамках общего этапа Лиги чемпионов примет на своем поле испанский "Атлетик".

Казахстанцы за границей Зайнутдинов Бахтиер Бешикташ ФК Турция Футбол

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