Названа главная сложность для Зайнутдинова в "Бешикташе"

Экс-главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью ютуб-канала BorodAbata выделил проблему игрока "Бешикташа" Бактиера Зайнутдинова, передает Vesti.kz.

- Бытует мнение, что турецкие клубы не совсем серьезны в том плане, что не дают времени для адаптации. Результат нужен здесь и сейчас.

- Возможно, турки такой горячий народ, скажем, эмоционально. Это можно увидеть в частой смене тренеров, в том же "Бешикташе". Там их сколько? Тренеров пять уже сменили. По моему, даже года не прошло. Поэтому, эмоции это хорошо. Но когда слишком много и когда решения принимаешь на эмоциях, я думаю, не всегда правильно.

В прошлом году Зайнутдинов перешел в турецкий "Бешикташ", с которым выиграл Кубок и Суперкубок страны. В сезоне 2024/25 казахстанец еще не выходил на поле в составе команды, а недавно в СМИ появилась информация об интересе киевского "Динамо" к кандидатуре Зайнутдинова.