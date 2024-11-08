Моуринью отстранили и оштрафовали в чемпионате Зайнутдинова

Главный тренер стамбульского "Фенербахче" Жозе Моуринью получил дисквалификацию в чемпионате Турции, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер стамбульского "Фенербахче" Жозе Моуринью получил дисквалификацию в чемпионате Турции, сообщает пресс-служба турецкой футбольной федерации.

После матча 11-го тура Суперлиги против "Трабзонспора" известного наставника отстранили на один матч за неуважительное поведение по отношению к болельщикам и сопернику, а также за критику арбитров. Помимо дисквалификации, Моуринью оштрафовали на 25 тысяч евро.

Напомним, что португальский специалист возглавил "Фенербахче" в июне 2024 года, и под его руководством команда сейчас занимает третью строчку в таблице Суперлиги.

Отметим, что в чемпионате Турции выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, защищающий цвета "Бешикташа".