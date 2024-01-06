Матч клуба Зайнутдинова в чемпионате Турции завершился неожиданным исходом

В чемпионате Турции по футболу состоялся матч 19-го тура, в котором "Бешикташ" со счетом 1:3 уступил в родных стенах "Касымпаше", передает Vesti.kz.

Матч состоялся в Стамбуле (Турция) и завершился победой гостей - 3:1. Нуну Да Кошта на 41-й минуте вывел "Касымпашу" вперед, но в компенсированное время первого тайма Семих Кылычсой сравнял счет. В концовке второго тайма Да Кошта забил два мяча, оформив хет-трик. Отметим, что до матча фаворитом считался "Бешикташ", для которого эта игра стала первой в 2024 году.

Казахстанский полузащитник Бактиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру, отметившись желтой карточкой на 30-й минуте.

После 18 проведенных матчей "Бешикташ" имеет в своем активе 29 очков и занимает пятое место в турецкой Суперлиге. "Касымпаша" с 26 набранными баллами находится в середине турнирной таблицы.