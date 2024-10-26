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Турция
Вчера 11:30
 

Команда Аймбетова терпит крах в чемпионате Турции

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Команда Аймбетова терпит крах в чемпионате Турции ©ФК "Адана Демирспор"

Турецкий клуб "Адана Демирспор" за который выступает казахстанец Абат Аймбетов потерпел очередное поражение в Суперлиге, передают Vesti.kz

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Турецкий клуб "Адана Демирспор" за который выступает казахстанец Абат Аймбетов потерпел очередное поражение в Суперлиге, передают Vesti.kz

В матче десятого тура чемпионата Турции "Адана Демирспор" уступила в родных стенах "Сиваспору" - 2:4. 

Казахстанскому нападающему Абату Аймбетову не удалось помочь своей команде, он провел весь матч на скамейке запасных.

"Адана Демирспор" замыкает турнирную таблицу турецкой Суперлиги с одним очком. В этом розыгрыше чемпионата она пока не победила ни разу. 

В нынешнем сезоне нападающий сборной Казахстана провел пять матчей в чемпионате Турции и не отметился результативными действиями. 

Аймбетов Абат Турция Казахстанцы за границей Футбол

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