Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Турция
Комментарии

Клубы Зайнутдинова и Аймбетова рискуют потерять грозного соперника после скандала

Клубы Зайнутдинова и Аймбетова рискуют потерять грозного соперника после скандала
©twitter.com/Fenerbahce

Руководство турецкого "Фенербахче" провело заседание после драки футболистов с фанатами "Трабзонспора" после выездного матча 30 тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу стамбульского клуба.

Совет директоров постановил рассмотреть возможность снятия команды с чемпионата. Вопрос будет поднят на следующем заседании совета директоров, которое состоится 2 апреля.

"Оценить действия, которые необходимо предпринять, включая вывод нашей футбольной команды из Суперлиги, после событий, произошедших в матче, сыгранном вечером 17 марта 2024 года", - говорится в релизе.

Напомним, встреча команд прошла в Трабзоне и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

После финального свистка футболисты "Фенербахче" бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось местным болельщикам, которые массово выбежали на поле и напали на гостей. В результате началась драка между игроками и фанатами, судьи пытались их разнять.

Игроки "Фенербахче" покидали поле в сопровождении охраны и полицейских.

В турнирной таблице чемпионата Турции "Фенербахче" занимает второе место, имея в своем активе 79 очков. "Трабзонспор" после 30 туров располагается на третьей строчке с 49 очками. На первом месте находится "Галатасарай", который после аналогичного количества матчей имеет в своем активе 81 очко.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Турция Массовая драка

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 22:30
Турция
©twitter.com/Fenerbahce Клубы Зайнутдинова и Аймбетова рискуют потерять грозного соперника после скандала
17 марта, 11:10
Турция
©ФК "Бешикташ" Тренер Зайнутдинова сделал заявление после сенсации в матче "Бешикташа"
17 марта, 00:40
Турция
©bjk.com.tr Драмой и сенсацией закончился матч "Бешикташа" Зайнутдинова в чемпионате Турции
16 марта, 21:49
Турция
©twitter.com/Besiktas "Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову
16 марта, 07:00
Турция
©twitter.com/Besiktas В Турции возмутились отношением "Бешикташа" к Зайнутдинова
15 марта, 13:18
Турция
©instagram.com/josemourinho Моуринью отправили к Зайнутдинову
14 марта, 22:27
Турция
©bjk.com.tr Принято решение по Зайнутдинову после сенсации в матче "Бешикташа"
12 марта, 07:45
Турция
©ФК "Бешикташ" Громкой сенсацией закончился матч Зайнутдинова на новой позиции в "Бешикташе"
11 марта, 21:45
Турция
©instagram.com/besiktas/ "Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову перед матчем Суперлиги
10 марта, 20:25
Турция
©twitter.com/Besiktas "Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову после поражения от "Галатасарая"
9 марта, 20:30
Турция
©instagram.com/adskulubu В турецком клубе перестали доверять Аймбетову и сделали ставку на Балотелли
8 марта, 10:22
Турция
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинов аут? "Бешикташ" принял решение после двойного фиаско
6 марта, 21:59
Турция
©twitter.com/AdsKulubu Звездный конкурент Аймбетова отметился дикой выходкой
4 марта, 21:48
Турция
©twitter.com/AdsKulubu Абат Аймбетов помог турецкому клубу выиграть первый матч в этом году
3 марта, 23:30
Турция
©bjk.com.tr "Бешикташ" без Зайнутдинова уступил в стамбульском дерби
1 марта, 11:06
Турция
©twitter.com/Besiktas Бахтиер Зайнутдинов рассказал, как родители "выбирают ему невесту"
29 февраля, 13:29
Турция
©bjk.com.tr Зайнутдинов может покинуть "Бешикташ" и вернуться в РПЛ
29 февраля, 07:15
Турция
©ФК"Бешикташ" "Бешикташ" с Зайнутдиновым вышел в полуфинал Кубка Турции
28 февраля, 22:55
Турция
©twitter.com/Besiktas "Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову после его дисквалификации
28 февраля, 14:43
Турция
©instagram.com/adskulubu Эксперт оценил шансы Аймбетова выжить Балотелли
28 февраля, 07:05
Турция
©instagram.com/adskulubu Стало известно будущее Аймбетова из-за скандала с Балотелли
26 февраля, 15:31
Турция
©instagram.com/besiktas Зайнутдинов показал один из лучших выходов со скамейки запасных "Бешикташа"
26 февраля, 10:03
Турция
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинов получил дисквалификацию
26 февраля, 08:15
Турция
©bjk.com.tr Зайнутдинова лишили гола за "Бешикташ" в Суперлиге
25 февраля, 21:10
Турция
©instagram.com/adskulubu Аймбетова выпустили на игру с одним из лидеров турецкой Суперлиги
25 февраля, 19:00
Турция
©instagram.com/adskulubu "Адана Демирспор" сделал выбор между Аймбетовым и Балотелли
24 февраля, 23:15
Турция
©twitter.com/Besiktas "Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову
22 февраля, 23:10
Турция
©tff.org Звезда сборной Турции ответил отказом на предложение из Саудовской Аравии
22 февраля, 11:34
Турция
©ФК "Бешикташ" Тренер "Бешикташа" вызвал Зайнутдинова "на ковер"
21 февраля, 16:32
Турция
©facebook.com/AdsKulubu/photos_by "В "Астане" он заслуживал играть больше". Эксперт - о трансфере Аймбетова в Турцию

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus