Клубы Зайнутдинова и Аймбетова рискуют потерять грозного соперника после скандала

Руководство турецкого "Фенербахче" провело заседание после драки футболистов с фанатами "Трабзонспора" после выездного матча 30 тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу стамбульского клуба.

Совет директоров постановил рассмотреть возможность снятия команды с чемпионата. Вопрос будет поднят на следующем заседании совета директоров, которое состоится 2 апреля.

"Оценить действия, которые необходимо предпринять, включая вывод нашей футбольной команды из Суперлиги, после событий, произошедших в матче, сыгранном вечером 17 марта 2024 года", - говорится в релизе.

Напомним, встреча команд прошла в Трабзоне и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

После финального свистка футболисты "Фенербахче" бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось местным болельщикам, которые массово выбежали на поле и напали на гостей. В результате началась драка между игроками и фанатами, судьи пытались их разнять.

Игроки "Фенербахче" покидали поле в сопровождении охраны и полицейских.

В турнирной таблице чемпионата Турции "Фенербахче" занимает второе место, имея в своем активе 79 очков. "Трабзонспор" после 30 туров располагается на третьей строчке с 49 очками. На первом месте находится "Галатасарай", который после аналогичного количества матчей имеет в своем активе 81 очко.