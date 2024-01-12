Игрок сборной России отреагировал на "интерес" со стороны "Бешикташа" Зайнутдинова

Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук отреагировал на вопрос об интересе к своей персоне со стороны турецкого "Бешикташа", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Ранее журналист Иван Карпов сообщал об интересе к Миранчуку со стороны турецкого клуба, за который выступает казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов в зимнее трансферное окно.

"Бешикташ"? Без комментариев", - заявил Миранчук.

Агент футболиста якобы запросил у турецкого клуба зарплату три миллиона в месяц. Сейчас Миранчук получает в "Локомотиве" 2,4 миллиона, но в новом предложении контракта от железнодорожников зарплата будет понижена.

Отметим, что Transfermarkt оценивает Миранчука в пять миллионов евро.